        Bilecik'te bir kişinin boynundaki 542 gram tiroit kitlesi ameliyatla alındı

        Bilecik'te bir kişinin boynundaki 542 gram tiroit kitlesi ameliyatla alındı

        Bilecik'te yaşayan 54 yaşındaki İrfan Bozan boynunda bulunan 542 gram tiroit kitlesinin ameliyatla alınmasının ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 14:41 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun yıllardır boynundaki kitleyle yaşamını sürdüren, diyabet ve akciğer rahatsızlığı da bulunan İrfan Bozan, daha önce kitlenin çıkarılması için çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu.

        Operasyonun riskli görülmesi nedeniyle ameliyat olamayan, zamanla büyüyerek göğüs boşluğuna yayılan kitle sebebiyle nefes darlığı çekmeye başlayan Bozan, son olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Burada Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuşcan Kurular tarafından ameliyata alınan Bozan'ın boynundaki 542 gramlık tiroit kitlesi 2,5 saat süren operasyonla alındı.

        Bozan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

