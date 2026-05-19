Bilecik'te bisiklet turu yapıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ve gençlerin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.
Osmaneli Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.
Hükümet Konağı önünden başlayan bisiklet turu, Sakarya Nehri kenarında son buldu. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen bisiklet turu renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar da etkinliği ilgiyle takip etti.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar hem spor yaptı hem de bayram coşkusunu yaşadı.
