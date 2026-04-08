Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde SUV tipi otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. H.Y.O. idaresindeki 35 AOR 485 plakalı otomobil, Bilecik-Eskişehir kara yolu Demirköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan K. O, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

