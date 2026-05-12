        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te engelli bireylere asker eğlencesi yapıldı

        Bilecik'te engelli bireyler için asker eğlencesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Öğretmenevi Düğün Salonu'nda, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğince (BİEYDER) organize edilen programda, cuma günü Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenecek yemin törenine katılacak askerlere kına yakıldı.

        BİEYDER Başkanı Esra Geçim'in askerlere künyelerini verdiği programda, gençlere kına yakıldı.

        Geçim, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kentte bir dizi etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Engelli gençlerin yemin töreninde yer alacaklarını belirten Geçim, şöyle konuştu:

        "Engelli bireylerimizin mutluluğuna ortak olduk. Üç engelli bireyimiz asker olacaklar. Bunların içerisinde bir de Ceren Mercimek kızımız var. En büyük hayali asker olmaktı, onu da dahil ettik. Askere giden gençlere kına yakılır. Biz de gençlerimize kınalarını yaktık. Bir günlük de olsa hem bireylerimizin aileleri hem de gençlerimiz askerlik duygusunu yaşayacak. Vatana bir gün de olsa hizmet edecekler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!

