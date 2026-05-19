Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, Osmaneli ilçesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi (55) yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

