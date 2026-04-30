Bilecik'te iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bozüyük-Eskişehir kara yolu Dübekli mevkisinde, E.S. (45) yönetimindeki 01 BBR 715 plakalı sıvı oksijen taşıyan tır, A.Ö. (46) idaresindeki 68 AH 353 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden E.S. yaralandı. Sürücü, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıvı oksijen taşıyan tırın patlama riskine karşı ulaşıma kapanan yol AFAD ekiplerinin ölçümlerinin ardından bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.