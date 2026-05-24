Bilecik'te istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. R.K'nin (43) kullandığı 11 SF 636 plakalı hafif ticari araç, Osmaneli-İznik kara yolunun Ericek köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.