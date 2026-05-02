Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Osmaneli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Belenalan köyü ormanlık alanında operasyon düzenledi. Ekipler, M.K, R.G, O.D, H.H.D. ile O.G'yi kazı aletleriyle suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.