Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı
Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 18.05.2026 - 16:23 Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine merkez Beyce köyü ormanlık alanında operasyon düzenledi.
Ekipler, T.İ, Ö.Hi, Ş.Ö, Z.K. ile İ.K'yi kazı aletleriyle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
