Bilecik'te kar yağışı etkili oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bazı köylerde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede köyleri beyaz örtüyle kapladı. Yüksek rakımlı köylerde kar yağışının daha yoğun olduğu öğrenildi. Meyve ağaçlarının çiçek açtığı dönemde gerçekleşen kar yağışı, vatandaşlarda don endişesine yol açtı.

