Bilecik'te kayan dorsenin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı

Bilecik'te tırın kayan dorsesinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. A.S. (27) yönetimindeki 16 RAA 12 plakalı tır, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampalarında kaygan zemin nedeniyle kaymaya başladı. Tırın dorsesi, karşı şeritten gelen Y.K'nin (55) idaresindeki 34 FPH 032 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

