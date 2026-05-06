Bilecik'te Kırklar Tepesi'nde Hıdırellez geleneği yaşatıldı

Bilecik'te Hıdırellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'nde şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okudu.



Vatandaşlar, her yıl Hıdırellez sabahının erken saatlerinde kentin dört bir yanından gelerek Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi olarak bilinen Erenler Sokak'ta buluşuyor. Buradaki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.



Daha sonra caminin bahçe bölümünde yer alan ve yatır olduğuna inanılan mezarın başında dua eden vatandaşlar, dilek için gül ağacının dibine para gömüyor, mercimek taneleriyle ev, araba, okul veya beşik resmi çiziyor.



Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cem Çevik, AA muhabirine, 6 Mayıs'ta sadece merkezden değil ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşların buraya gelip namaz kıldıklarını ve dua ettiklerini söyledi.



Halkın büyük katılım ve ilgi gösterdiğini aktaran Çevik, "Bilecikliler, geleneksel olarak her yıl 6 Mayıs'ta sabah namazının ardından hem baharı karşılama adına sevinçlerini göstermek hem de dileklerinin yerine gelmesi için namaz kılıp, dua ediyorlar." dedi.



Hıdırellez etkinliğine katılanlardan Abdullah Bahar da bereketli ve huzurlu bir yıl olması için dua ettiğini kaydetti.



Gaye Avcı ise her yıl burada dua edip, dileklerde bulunduğunu ifade ederek, dileklerinin kabul olması için dua ettiğini anlattı.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Refik Arıkan da Hıdırellez'in, hem toplumsal birlikteliği güçlendiren hem de bireysel umutları tazeleyen önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, "Bilecik'te Hıdırellez, hem şehir merkezinde hem de köylerde geleneksel motiflerle zenginleşmiş bir şekilde kutlanmaktadır. Kırklar Tepesi, Bilecik'te Hıdırellez'in sadece bir bahar şenliği değil, aynı zamanda kadim inançlarla beslenen manevi bir arınma ve yenilenme günü olarak yaşatılmasında önemli bir yere sahiptir." ifadesini kullandı.

