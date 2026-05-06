Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te Kırklar Tepesi'nde Hıdırellez geleneği yaşatıldı

        Bilecik'te Kırklar Tepesi'nde Hıdırellez geleneği yaşatıldı

        Bilecik'te Hıdırellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'nde şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 09:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te Kırklar Tepesi'nde Hıdırellez geleneği yaşatıldı

        Bilecik'te Hıdırellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'nde şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Vatandaşlar, her yıl Hıdırellez sabahının erken saatlerinde kentin dört bir yanından gelerek Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi olarak bilinen Erenler Sokak'ta buluşuyor. Buradaki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

        Daha sonra caminin bahçe bölümünde yer alan ve yatır olduğuna inanılan mezarın başında dua eden vatandaşlar, dilek için gül ağacının dibine para gömüyor, mercimek taneleriyle ev, araba, okul veya beşik resmi çiziyor.

        Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cem Çevik, AA muhabirine, 6 Mayıs'ta sadece merkezden değil ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşların buraya gelip namaz kıldıklarını ve dua ettiklerini söyledi.

        Halkın büyük katılım ve ilgi gösterdiğini aktaran Çevik, "Bilecikliler, geleneksel olarak her yıl 6 Mayıs'ta sabah namazının ardından hem baharı karşılama adına sevinçlerini göstermek hem de dileklerinin yerine gelmesi için namaz kılıp, dua ediyorlar." dedi.

        Hıdırellez etkinliğine katılanlardan Abdullah Bahar da bereketli ve huzurlu bir yıl olması için dua ettiğini kaydetti.

        Gaye Avcı ise her yıl burada dua edip, dileklerde bulunduğunu ifade ederek, dileklerinin kabul olması için dua ettiğini anlattı.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Refik Arıkan da Hıdırellez'in, hem toplumsal birlikteliği güçlendiren hem de bireysel umutları tazeleyen önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, "Bilecik'te Hıdırellez, hem şehir merkezinde hem de köylerde geleneksel motiflerle zenginleşmiş bir şekilde kutlanmaktadır. Kırklar Tepesi, Bilecik'te Hıdırellez'in sadece bir bahar şenliği değil, aynı zamanda kadim inançlarla beslenen manevi bir arınma ve yenilenme günü olarak yaşatılmasında önemli bir yere sahiptir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te toprak kayması nedeniyle çöken ahır duvarının altında kalan 3 bü...
        Bilecik'te toprak kayması nedeniyle çöken ahır duvarının altında kalan 3 bü...
        Başkan Subaşı, "Mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızla birlikte güzel ç...
        Başkan Subaşı, "Mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızla birlikte güzel ç...
        Bil Kart Satış ve Yükleme Noktasında ortaya çıkan 104 bin lira açık tartışm...
        Bil Kart Satış ve Yükleme Noktasında ortaya çıkan 104 bin lira açık tartışm...
        Bilecik'te sağanak yağış sonrası heyelan Toprak kaymaları ve ağaç devrilmel...
        Bilecik'te sağanak yağış sonrası heyelan Toprak kaymaları ve ağaç devrilmel...
        BŞEÜ öğrencisine uluslararası seramik yarışmasında ödül
        BŞEÜ öğrencisine uluslararası seramik yarışmasında ödül
        Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri ayakta alkışlandı
        Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri ayakta alkışlandı