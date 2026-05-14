        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te mesleki eğitim öğrencileri, huzurevi sakinlerinin saç ve güzellik bakımını yaptı

        Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim gören kadın ve erkek kuaförlüğü bölümü öğrencileri, "Gönülden güzelliğe dokunuş" projesiyle Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıların bakımlarını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Millî Eğitim Bakanlığının "Herkesin bir mesleği olmalı" projesiyle hayata geçirilen "Maarifin kalbinde marifetli gençlik" etkinliği kapsamında Bilecik MESEM Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.


        Öğrenciler, huzurevi sakinlerine güzellik hizmetleri, saç ve sakal bakımı başta olmak üzere çeşitli kişisel bakım hizmetleri sundu.


        Bilecik MESEM Müdürü Suat Gençol, mesleki eğitimin sadece teknik bilgi kazandırmaktan ibaret olmadığını belirtti.

        Öğrencilerin mesleklerini öğrenirken aynı zamanda toplumsal duyarlılık kazanmasını da önemsediklerini aktaran Gençol, şunları kaydetti:

        "Projeyle gençlerimiz, büyüklerimizin hayatına küçük ama anlamlı dokunuşlar yaptı. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin özgüvenini artırırken, sevgi, saygı ve dayanışma kültürünü de güçlendiriyor. Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Etkinlik sayesinde öğrencilerimiz, okulda öğrendikleri mesleki becerilerini sahada uygulama fırsatı bulurken, huzurevi sakinlerimiz de kendilerini özel ve değerli hissettikleri anlamlı bir gün geçirdi. Proje, mesleki eğitimin yalnızca bir meslek kazandırmadığını, aynı zamanda gönüllere dokunan bir eğitim anlayışını da temsil ettiğini bir kez daha ortaya koydu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Başkan Subaşı'ndan Bilecik'e yeni park müjdesi
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
        Bilecik'ten kısa kısa
        Bilecik'te 445 öğrenciye 1 milyon 780 bin TL'lik nakdi destek
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
        Başkan Zekiye Tekin'e Türkiye çapında önemli görev
