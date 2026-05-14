Bilecik'te mesleki eğitim öğrencileri, huzurevi sakinlerinin saç ve güzellik bakımını yaptı

Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim gören kadın ve erkek kuaförlüğü bölümü öğrencileri, "Gönülden güzelliğe dokunuş" projesiyle Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıların bakımlarını yaptı.



Millî Eğitim Bakanlığının "Herkesin bir mesleği olmalı" projesiyle hayata geçirilen "Maarifin kalbinde marifetli gençlik" etkinliği kapsamında Bilecik MESEM Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.





Öğrenciler, huzurevi sakinlerine güzellik hizmetleri, saç ve sakal bakımı başta olmak üzere çeşitli kişisel bakım hizmetleri sundu.





Bilecik MESEM Müdürü Suat Gençol, mesleki eğitimin sadece teknik bilgi kazandırmaktan ibaret olmadığını belirtti.



Öğrencilerin mesleklerini öğrenirken aynı zamanda toplumsal duyarlılık kazanmasını da önemsediklerini aktaran Gençol, şunları kaydetti:



"Projeyle gençlerimiz, büyüklerimizin hayatına küçük ama anlamlı dokunuşlar yaptı. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin özgüvenini artırırken, sevgi, saygı ve dayanışma kültürünü de güçlendiriyor. Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Etkinlik sayesinde öğrencilerimiz, okulda öğrendikleri mesleki becerilerini sahada uygulama fırsatı bulurken, huzurevi sakinlerimiz de kendilerini özel ve değerli hissettikleri anlamlı bir gün geçirdi. Proje, mesleki eğitimin yalnızca bir meslek kazandırmadığını, aynı zamanda gönüllere dokunan bir eğitim anlayışını da temsil ettiğini bir kez daha ortaya koydu."

