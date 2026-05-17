Bilecik'te motosikletin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'te motosikletin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. A.Y'nin (23) kullandığı 34 HTM 648 plakalı motosiklet, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Küplü köyü kavşağında E.Ö. (60) yönetimindeki 11 SH 135 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

