Bilecik'te Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Bilecik'te, Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, trafik düzenlemeleri, asayiş uygulamaları ile koruyucu ve önleyici tedbirler görüşüldü.



Daha sonra kurum temsilcilerince çalışmalarına ilişkin sunumlar yapıldı.



Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamda eğitim görmesini öncelikli ele aldıklarını belirtti.



Okullar ile çevrelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm birimlerin koordineli çalışacağını vurgulayan Sözer, katılımcılara teşekkür etti.



Toplantıda, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile diğer ilgililer yer aldı.

