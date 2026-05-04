Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Ahmetler Köyü Organize Sanayi Bölgesi girişinde, Hüseyin A. yönetimindeki 26 KH 191 plakalı otomobil ile Resul İ. idaresindeki 26 AHJ 743 plakalı kamyonet çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile kamyonette bulunan kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Bozüyük ve Pazaryeri Devlet hastanelerine kaldırıldı.

