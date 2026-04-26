Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.





İ.H.P. (59) yönetimindeki 34 MFM 606 plakalı otomobil, Söğüt-Bilecik kara yolunun Gölcük mevkisinde B.K. (37) idaresindeki 26 AOG 433 plakalı otomobil ile çarpıştı.





İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Kazada yaralanan sürücü İ.H.P, yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



