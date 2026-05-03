Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı. M.Y.Y. (25) yönetimindeki 34 PGZ 587 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde önünde seyreden E.Y'nin (45) kullandığı 41 ASK 669 plakalı otomobile arkadan çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin sürücüsü ile H.Ç. (23) ve A.L.K. (23) yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.