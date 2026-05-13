        Bilecik'te özel gereksinimli bireyler ve anneleri pickleball oynadı

        Bilecik'te özel gereksinimli bireyler ve anneleri pickleball oynadı

        Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) ve Pickleball İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireylerle anneleri pickleball oynadı.

        Giriş: 13.05.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan kortta Pickleball İl Temsilcisi Furkan Çakır tarafından oyunun nasıl oynandığı uygulamalı olarak anlatıldı.

        Raket ve delikli topla oynanan oyunu oynamaya başlayan özel gereksinimli bireyler ve anneleri, ilk defa oynadıkları oyunda eğlenceli vakit geçirdi.

        Dernek Başkanı Esra Geçim, AA muhabirine, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında spor etkinliği yapalım istediklerini belirterek, pickleball deneyimlemek istediklerini söyledi.

        Pickleballın 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor dalı olduğunu ifade eden Geçim, "Çünkü file boyu 80 santimetre tenise göre daha kolay ve file boyu daha alçak. Bunu bedensel engelliler de kullanabiliyor. Özel gereksinimli bireylerimiz her sporu yapamıyorlar ama pickleball yapabilecekleri bir spor dalı. Engelli bireylerimiz de bu sporu yaparak hem farklı bir atmosfer yaşamış oluyorlar hem de farklı bir spor branşını denemiş oluyorlar." dedi.

        Tenis ve Pickleball İl Temsilcisi Çakır da pickleball sporunun, kort ve masa tenisi ya da badminton sporlarının karışımı olan bir spor dalı olduğunu aktardı.

        Özel gereksinimli bireylere bu sporu yaymak istediklerini vurgulayan Çakır, "Kısa vadede öğrenebilecekleri spor. Özel bireylerimizle sadece 5 dakika bir çalışma yaptık. Sporun gerekliliklerini yerine getirerek devamlılığını sağladılar ve çok kısa sürede öğrendiler. Bu bizi çok mutlu ediyor. Onların sosyalleşmesi ve sportif sağlık kazandırma açısından da büyük fayda sağlıyor." diye konuştu.

        Özel gereksinimli Ecra Kural da kendisi için güzel bir deneyim olduğunu dile getirerek, eğlendiğini ve kısa sürede öğrenme imkanı bulduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

