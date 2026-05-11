        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te özel gereksinimli bireyler ve anneleri tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi

        Bilecik'te özel gereksinimli bireyler ve anneleri tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi

        Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla, özel gereksinimli bireyler ile annelerinin hazırladığı "Duvarların Ötesinde" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Giriş: 11.05.2026 - 22:49 Güncelleme:
        BİEYDER ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan Bilecik Engelsiz Atölyesi'ndeki tiyatro kursuna katılan 40 özel gereksinimli birey ve anne, yaklaşık 5 ay süren çalışma sonucu "Duvarların Ötesinde" adlı oyunu hazırladı.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde kamera arkası görüntülerinin yer aldığı slayt gösterisi sonrasında "Birlikte duvarları yıkmaya var mısınız?" sloganıyla hazırlanan tiyatro oyunu izlenime sunuldu.

        Dernek Başkanı Esra Geçim, oyunun ardından yaptığı konuşmada, BİEYDER olarak kuruldukları günden bu yana en büyük gayelerinin, herkesin eşit, erişilebilir ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürebilmesi olduğunu ifade ederek, bugün attıkları her adımın, kurdukları her cümlenin ve gerçekleştirdikleri her çalışmanın temelinde bu inancın olduğunu söyledi.

        Atölyenin sadece bir kurs merkezi olmadığını, birlikte üretmenin, güçlenmenin ve nefes almanın adresi olduğunu dile getiren Geçim, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz yıl perde arkasında kalmayalım sahneye çıkalım dedik ve fırtınalar estirdik. Bu yıl ise 'Duvarların ötesine' geçiyoruz çünkü artık görünmekten korkmuyoruz. Sahneye çıkmaktan çekinmiyoruz. Hayatın tam merkezinde, güçlü bir şekilde var olmaya devam ediyoruz. Sahnedeki her performans yalnızca bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda bir yaşam mücadelesinin yansımasıdır ve bu mücadelenin en güçlü kahramanlarından biri de annelerimiz oldu. Biliyoruz ki birçok başarı hikayesinin perde arkasında sessizce mücadele eden güçlü anneler vardır."

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi ve oyunun yönetmeni Eray Yasin Özcan da oyunun arka planında çok sayıda gönüllü üniversite öğrencisinin emeği olduğunu ifade etti.

        Otizmli Ali Erdem Şen'in annesi Yeter Şen de çocuğunun 'yapamaz, başaramaz' denilenleri başardığını ve böyle bir imkan sunulmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

        Özel gereksinimli Ceren Mercimek de oyunda şiir okuduğunu ve bu sayede kendisini ispatladığını dile getirdi.

        Tiyatro oyununu özel gereksinimli bireylerin aileleri ile İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, daire müdürleri ve vatandaşlar izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Ateşkes en zayıf anında"
