Bilecik'te park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. O.Y. (44) idaresindeki 34 R 5647 plakalı otomobil, Büyükyenice köyü mevkisinde park halindeki 16 DZ 711 plakalı minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan S.D. (54), E.D. (47) ve T.Y.Y. (25) yaralandı. Sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.