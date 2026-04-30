Bilecik'te şantiye deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te site inşaatının şantiyesindeki konteyner depoda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 30.04.2026 - 18:57
Pelitözü Mahallesi'ndeki şantiyede depo olarak kullanılan konteynerde boya kutularının tutuşması sonucu yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle yandaki konteynere de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hasara neden olan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü.
