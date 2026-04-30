Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilecik Haberleri Bilecik'te "Şeyh Edebali'nin İzinde Öğrenciler Arası Münazara Yarışması" yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Şeyh Edebali'nin İzinde Öğrenciler Arası Münazara Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda, üniversitenin Tarihi Araştırmalar Kulübünce organize edilen programda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin tarih bölümlerinin öğrencileri münazara etti.

        Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin hayatını tartıştı.

        Yarışmayı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri kazandı.

        Öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

        BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Göktürk Çetinkaya, programın açılışında yaptığı konuşmada, kulüplerini yaklaşık 1,5 yıl önce kurduklarını söyledi.

        Kulübün faaliyetlerine büyük bir heyecanla devam ettiklerini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

        "Bu kulübü kurma kararı aldığımda tektim ve amacım, gençlere neleri yapabileceklerini göstermek ve içlerindeki enerjiyi dışarıya çıkartmayı sağlamaktı. Şu anda 186 kişilik bir kulübüz ve daha da büyüyeceğiz. Üniversitemize adını veren Şeyh Edebali'nin izinde, insanı yaşatarak devletimizi yaşatacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

        Benzer Haberler

