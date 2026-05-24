Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bilecik-Bozüyük kara yolunun Osmangazi Tüneli çıkışında Ali G. yönetimindeki 77 ABJ 098 plakalı otomobilin motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otomobili yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bir süre trafiğe kapanan kara yolu aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.