Bilecik'te "Söz gençlerde, gelecek Türkiye'de" söyleşisi yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, "Söz gençlerde, gelecek Türkiye'de" söyleşisi gerçekleştirildi.



Gölpazarı Belediyesi tarafından Fatih Dönmez Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda ​Bülent Atasever'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, akademisyenler ve gazeteciler tecrübelerini paylaştı.





Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yaptığı açılış konuşmasında, Gölpazarı'nın geçmişiyle, tarihiyle ve kültürüyle zengin bir ilçe olduğunu söyledi.



Zengin tarihinden, geçmişinden, kültür ve medeniyetinden aldıkları ilhamla, heyecanla ve motivasyonla hemen hemen her alanda güzel işlere imza attıklarını dile getiren Suer, şunları kaydetti:



"Projeler hayata geçirerek Gölpazarı'mızı daha yaşanabilir bir ilçe olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Sadece ülkelerin, milletlerin ve medeniyetlerin geleceği yeni yapılarla yeni yatırımlarla yeni projelerle olmuyor. Artık çok farklı bir yüzyıldayız. Artık devletlerin geleceği, güvenliği, istikbali gençlerimizin elinde. Artık idealist, ufku, vizyonu ve şuuru olan gençlerle geleceğimize daha güvenle ve çok daha emin adımlarla bakacağız."



