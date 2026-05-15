Bilecik'te temizlik işçisi bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti

Bilecik'te temizlik işçisi, bulduğu cüzdanı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olarak görev yapan Mehmet Keskin, Tevfik Caddesi Atatürk Parkı'nda temizlik yaptığı sırada yerde cüzdan buldu.



Cüzdanda bir miktar para, döviz ve kredi kartları olduğunu gören Keskin, zabıta ekiplerine teslim etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, bir avukata ait olduğunu tespit ettikleri ve kamera kaydıyla teslim aldıkları cüzdanı sahibine verdiklerini bildirdi.







