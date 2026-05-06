Bilecik'te Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı

Bilecik'te, Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilecik Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra müzik dinletisi yapıldı, trafik güvenliği hakkında sunumlar gerçekleştirildi.



Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, trafik kurallarına uyulmasının önemine işaret etti.



Çocuklara küçük yaşlarda trafik bilincinin kazandırılması gerektiğini vurgulayan Sözer, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.



Ödül töreni, İl Emniyet Müdürlüğünce açılan stantların gezilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona eren organizasyonda, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Müftüsü Ahmet Dilek, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile diğer ilgililer yer aldı.

