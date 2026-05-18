Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te Türk Mutfağı Haftası'nda tescilli ürünler tanıtıldı

        Bilecik'te Türk Mutfağı Haftası'nda tescilli ürünler tanıtıldı

        Bilecik Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kente ait aralarında tescillenmiş yemeklerin de bulunduğu lezzetler tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 13:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te Türk Mutfağı Haftası'nda tescilli ürünler tanıtıldı

        Bilecik Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kente ait aralarında tescillenmiş yemeklerin de bulunduğu lezzetler tanıtıldı

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda, kaymakamlıklar, belediyeler, özel kuruluşlar ve kadın kooperatiflerince hazırlanan şehre özgün bıldırcın kebabı, Yörük pilavı, yoğurtlu gözleme, nohutlu ve mercimekli mantı, cevizli lokum, testi kebabı, samsa ve kar beyazı tatlısı, Osmanlı ile bal şerbeti ve ayva lokumu katılımcılara tattırıldı.

        Yaklaşık 250 yöresel ürünün sergilendiği etkinlikte, 700 yıllık geçmişe sahip Ertuğrulgazi çorbası ve 200 yıllık tarifle yeniden gün yüzüne çıkarılan keklik kebabı katılımcılar tarafından ilgi gördü.

        Vali Faik Oktay Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez ve ilçelerdeki yöresel ürünlerin sergilendiğini söyledi.


        Tüm vatandaşları Bilecik'e davet eden ve coğrafi işaret tescilli ürünleri tatmasını isteyen Sözer, Bilecik'in ceviz üretiminde de ülkede ilk 4'te yer aldığını anlattı.

        Sözer, cevizle ilgili tescil başvurusu yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:


        "Şu an kırımızı biber, kestane kabağı, bıldırcın kebabı, keklik kebabı, nohutlu mantı, boza ve ayva gibi 15 ürünümüzün tescili yapıldı. Bekleyen birkaç ürünümüzün tescili daha var. Bunları Türkiye'ye tanıtıyoruz. Mesela şerbetçi otu şu an Türkiye'de tek bizde üretiliyor. Sebzelerimizde kiraz, nar, ayvada çok iyiyiz. Bildiğim kadarıyla Adana'dan sonra kavun karpuzda en fazla üretim yine bizde. Hem sanayisiyle hem tarihsel ve kültürel mirasıyla hem de tarımsal üretimiyle Marmara'nın incisi olan Bilecik. Gerçekten Bilecik'te çok güzel ürünlerimiz var ve etrafımızdaki 30 milyon hinterlanda yetebilecek kapasiteye de sahibiz."

        Bilecik Belediye Bakanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar, stantları gezerek yiyecekleri tattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu

        Benzer Haberler

        Milletvekili Eldemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı m...
        Milletvekili Eldemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı m...
        Bilecik'ten kısa kısa
        Bilecik'ten kısa kısa
        Bilecik'te kayan dorsenin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te kayan dorsenin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 97 bin 534'e ulaştı
        Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 97 bin 534'e ulaştı
        Bilecik'te drone destekli trafik denetimi
        Bilecik'te drone destekli trafik denetimi
        Bilecikli sporcular Türkiye üçüncüsü oldu
        Bilecikli sporcular Türkiye üçüncüsü oldu