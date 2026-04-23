Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te üniversite öğrencileri ormanlık alandaki çöpleri topladı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri, kentteki ormanlık alanda çöp toplayıp orman yangınlarına dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 15:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsünde doktora yapan BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sekreteri Mehmet Laçin'in doktora tezi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler, merkeze bağlı Ulupınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanın 5 kilometrelik kısmında temizlik yaptı.

        Mehmet Laçin, AA muhabirine, yaz aylarının yaklaştığını, bu aylarda orman yangını riskinin arttığını söyledi.


        Bölgede yaptıkları temizlik çalışması hakkında bilgi veren Laçin, "Bu kadarlık bir alanda bile poşetler dolusu cam ve metal atık topladık. Bunlar, havaların ısınmasıyla yangın riskini artırıyorlar. Geçen sene Türkiye genelinde 81 bin hektar ormanlık alanı yangınlarda kaybettik. 8 insanımız da şehit oldu. İçerisinde de binlerce canlı yandı. Bu kayıpların önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

        BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Rümeysa Eyigüney de iklim değişikliğiyle orman yangınlarında artış yaşandığını belirtti.

        Bu yangınların büyük oranının insan ihmaliyle ortaya çıktığını aktaran Eyigüney, şu ifadeleri kullandı:

        "Biz de bu olumsuz tabloya 'dur' demek istedik. Burada çöplerimizi topladık. Özellikle cam şişeler orman yangınlarına neden oluyor. Bu konuda insanlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. İlk adımımızı burada attık. İnşallah devamı da gelecek. Önemli olan, bunun burada kalmaması."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

