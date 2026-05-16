Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 16.05.2026 - 12:14
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
