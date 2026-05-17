        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Gümüş son yolculuğuna uğurlandı

        Bilecik'te vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Gümüş son yolculuğuna uğurlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Hasan Gümüş'ün cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 17.05.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Gümüş için ikindi vakti Yüzbaşı Mahallesi Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi.

        Törende gaziler tabutun başında saygı selamı vererek dua okudu.

        Gümüş'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda cenaze arabasına konarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Gümüş'ün oğlu ile torununa, Türk bayrağı ve madalya teslim edildi.

        Törene, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, eski Muğla Valisi Amir Çiçek, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Şehit ve Gazi Dernek Başkanı İsmail Uysal, askeri erkan, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
