Bilecik'te yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Y.Ö'nün (71) kullandığı 16 PF 967 plakalı otomobil, merkez Koyunköy yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından dumanlar başlamasının ardından alev aldı. Durumu fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

