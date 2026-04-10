Bilecik'te "Yaşayan Miras Şöleni" başladı

Bilecik'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Valilik ve Biz Ebru Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Şöleni" başladı.



Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 12 Nisan'a kadar farklı şehirlerden gelen pek çok Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatsevere ev sahipliği yapacak şölenin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra şölenin tanıtım filmi izletildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.



Vali Faik Oktay Sözer, programda yaptığı konuşmada, Bilecik'in köklü tarihi, zengin kültürü ve asırlardır yaşatılan değerleriyle, geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran güçlü bir şehir olduğunu söyledi.



Bu kapsamda Yaşayan Miras Şöleni'nin kültürel değerlerin sürdürülebilmesi ve geleneklerin geleceğe taşınması adına kıymetli bir adım olduğunu vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:



"El sanatlarından geleneksel oyunlara, sahne sanatlarından kültürel etkinliklere kadar pek çok değerin bir araya geldiği bu şölen, milletimizin hafızasını diri tutan önemli bir buluşma noktası olacaktır. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor, şölenimizin hayırlı olmasını diliyorum."



Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de kurum olarak yurt genelinde pek çok organizasyonu hayata geçirdiklerini dile getirdi.



Geçen yıl 10 şehirde Yaşayan Miras Şöleni gerçekleştirdiklerini belirten Terzi, "Hedefimiz, bu sene daha fazla kentte bu etkinlikleri sürdürebilmek. Yine geçen sene 20 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri ile toplamda 30 şehirde, neredeyse 20 milyona yakın vatandaşımızla ve yabancı misafirlerimizle bu geleneksel unsurlarımızı temas ettirme fırsatı bulduk." dedi.



Etkinliğin açılışı, Sözer, Terzi ve beraberindeki sanatçıların stantları gezmesiyle sona erdi.



Programa, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ile diğer ilgililer katıldı.

