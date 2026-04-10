        Bilecik'te "Yaşayan Miras Şöleni" başladı

        Bilecik'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Valilik ve Biz Ebru Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Şöleni" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 12 Nisan'a kadar farklı şehirlerden gelen pek çok Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatsevere ev sahipliği yapacak şölenin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra şölenin tanıtım filmi izletildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Vali Faik Oktay Sözer, programda yaptığı konuşmada, Bilecik'in köklü tarihi, zengin kültürü ve asırlardır yaşatılan değerleriyle, geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran güçlü bir şehir olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda Yaşayan Miras Şöleni'nin kültürel değerlerin sürdürülebilmesi ve geleneklerin geleceğe taşınması adına kıymetli bir adım olduğunu vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

        "El sanatlarından geleneksel oyunlara, sahne sanatlarından kültürel etkinliklere kadar pek çok değerin bir araya geldiği bu şölen, milletimizin hafızasını diri tutan önemli bir buluşma noktası olacaktır. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor, şölenimizin hayırlı olmasını diliyorum."

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de kurum olarak yurt genelinde pek çok organizasyonu hayata geçirdiklerini dile getirdi.

        Geçen yıl 10 şehirde Yaşayan Miras Şöleni gerçekleştirdiklerini belirten Terzi, "Hedefimiz, bu sene daha fazla kentte bu etkinlikleri sürdürebilmek. Yine geçen sene 20 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri ile toplamda 30 şehirde, neredeyse 20 milyona yakın vatandaşımızla ve yabancı misafirlerimizle bu geleneksel unsurlarımızı temas ettirme fırsatı bulduk." dedi.

        Etkinliğin açılışı, Sözer, Terzi ve beraberindeki sanatçıların stantları gezmesiyle sona erdi.

        Programa, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe'nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü ağır yaralandı
        Bilecik ve Çanakkale'de İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası"...
        Polis Teşkilatının 181'inci yılı coşkuyla kutlandı
        Vali Sözer, Polis Haftası dolayısıyla teşkilat mensuplarını kabul etti
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Başkan Subaşı Meclise katılmayınca bazı başkan yardımcılıları ve birim müdü...
