Bilecik'ten kısa kısa

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından "Arapçanın yıldızları" etkinliği gerçekleştirildi.



BŞEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, öğrenciler tarafından hazırlanan Arapça haber bülteni sunumu ve Arap edebiyatının farklı dönemlerinden seçilen şiir dinletisi ile tiyatro gösterisi sunuldu.



İlahiyat Fakültesi Dekanı Mustafa Baş ile öğretim görevlileri Hale Garip Alloush ve Muhammed İkbal Sevgili'nin bilgilendirmede bulunduğu etkinlik, öğrencilere katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.









- "Bir Enstrümanın Tarihi Seyri: Arp'ın Öyküsü" programı düzenlendi



BŞEÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü işbirliğinde "Bir Enstrümanın Tarihi Seyri: Arp'ın Öyküsü" programı düzenlendi.



Arp sanatçısı Zeynep Öykü, arpın tarihsel gelişimi ve farklı coğrafyalardaki kullanımı hakkında sunum yaptı.



Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilara Uslu tarafından Öykü'ye teşekkür belgesi verildi.

