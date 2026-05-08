Bilecik'ten kısa kısa

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi işbirliğiyle "İz bırakan muhasebe bilim insanları" temalı fotoğraf sergisi açıldı.



BŞEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BŞEÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sergi Salonu'nda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Vahdet Altundal, akademisyen, muhasebe, iş insanları ve öğrencilerin katıldığı sergide, muhasebe bilimine yön veren kişilerin portreleri yer aldı.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yurdakul, yaptığı konuşmada, bilimsel ve kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine değinerek, iki fakültenin işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğin anlamlı ve değerli olduğunu ifade etti.









- Yabancı öğrencilerden "Kültür Şenliği"



BŞEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencilerince "Kültür Şenliği" düzenlendi.



BŞEÜ Yerleşkesi'nde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı şenlikte, ülkelerin kültürel zenginliklerini yansıtan gösterileri sundu.



Öğrenciler, farklı kültürleri yakından tanıma ve sosyal etkileşim kurma fırsatı buldu.

