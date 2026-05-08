CHP Muğla Milletvekili Derici ile Parti Meclisi Üyesi Seyhan, Bilecik'te gazetecilerle buluştu

Bilecik'te, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, basın toplantısı düzenledi.



Derici, Vadi Park Sosyal Tesisi'ndeki organizasyonda yaptığı konuşmada, parti olarak 81 ilde saha çalışması başlattıklarını belirterek, bu çerçevede vatandaşlara ulaşmak istediklerini söyledi.



Seyhan da uzun süredir sahadaki çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, vatandaşın karşısına yeni bir parti programıyla çıktıklarını aktardı.



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile CHP Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam'ın da katılımcılara hitap ettiği programda, partililer yer aldı.

