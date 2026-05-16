        Bilecik Haberleri Denetimli serbestlik yükümlüleri "hayat kurtarmak" için eğitiliyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülere, "Afetle Barışık, Toplumla İç İçe Projesi" kapsamında İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince doğal afetlere müdahaleye yönelik eğitimler veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü stajyerleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Elanur Taş ve Funda Özbek'in fikri üzerine ortaya çıkarılan projenin danışmanlığını Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde sosyolog olarak görevli Resül Yıldız yapıyor.

        Yürütücülüğünü Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak ile BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gül Karahan Çoban'ın üstlendiği proje kapsamında yükümlülere, 12'şer gruplar halinde AFAD personelince "yangın farkındalık", "çadır kurma" ile "insani ve psikososyal yardım" gibi eğitimler veriliyor.

        AFAD binasında gerçekleştirilen, 8 saat süren eğitimlerin ardından yükümlüler, "AFAD gönüllüsü" olmaya hak kazanıyor.

        Yıl boyu ihtiyaç duyuldukça devam edecek eğitimlerle hem olası afetlere müdahale edebilecek kişi sayısı artırılıyor hem de yükümlülerin toplumsal faydayı hedefleyen bireyler olmasına yönelik adım atılıyor.

        - "Yükümlüler de istekli"

        Erkan Çolak, AA muhabirine, yükümlülerin denetimli serbestlik altında bulundukları sürenin 3'te 1'lik bölümünde kamu hizmeti yerine getirme zorunlulukları olduğunu söyledi.

        Söz konusu projeye ilişkin AFAD İl Müdürlüğüyle işbirliği yaptıklarını anlatan Çolak, şöyle konuştu:

        "Projeyi 8 saatlik eğitim süresiyle sınırlı tuttuk. Proje kapsamında yükümlüler, teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçiyorlar. Bu, sosyal bir farkındalık projesi olduğu için yükümlüler de istekliler. Bu da bizi son derece mutlu ediyor."

        Taş ise daha önce AFAD İl Müdürlüğünde staj yaptığını, bu süreçte kurumun eğitim faaliyetleri yönünden gücünü fark ettiğini dile getirdi.

        Denetimli serbestlik yükümlülerinin AFAD'ın bu gücünden yararlanmasını amaçladıklarını belirten Taş, "Ülkemizin afet bölgesi olması nedeniyle bu konulara ilişkin ne kadar çok bilinçli insan olursa o kadar iyi. Böylece can kayıplarının önüne geçilebilir. Kimsenin hayatını kaybetmesini istemeyiz." ifadesini kullandı.

        Özbek de projeyle "afetle barışık" bireyler oluşturmayı hedeflediklerini, yükümlülerin aldıkları eğitimlerle doğal afetlere müdahaleye yönelik bilgilendiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

