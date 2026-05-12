Geleneksel Türk enstrümanlarını çapan giyip çalıyor

ATAHAN GEZER - Bilecik'te, kendi çabasıyla geleneksel Türk enstrümanlarını çalmayı öğrenen Enes Şişman, "çapan" adlı Türk kıyafetini giyip kendini müziğin ritmine kaptırıyor.



Bilecik Orman İşletme Müdürlüğünde orman işçisi olarak çalışan 23 yaşındaki Şişman, 6 yıl önce iki telli Türk çalgısı olan dombraya ilgi duymaya başladı.



İlk dombrasını evde kendi imkanlarıyla kırık bir çekmeceden üreten, daha sonra bu çalgıyı Kazakistan'dan getirten Şişman, Türkistan coğrafyasının diğer geleneksel enstrümanlarından kam davulu, ağız kopuzu (metal veya bambudan yapılan, dişlerin arasında tutularak ve nefes kullanılarak çalınan müzik aleti), ıgil (yayı eğerek çalınan iki telli müzik aleti) ve kılkopuz (telleri at kuyruğundan yapılan, gövdesinin bir kısmı deri kaplı, ağaçtan yapılan ve at kuyruğundan yapılmış bir yayla çalınan enstrüman) da edindi.



Söz konusu müzik aletlerini evde internetten izlediği videolarla çalmayı öğrenen, Bursa'daki bir terziye de "çapan" adlı geleneksel Türk kıyafetini diktiren Şişman, boş vakitlerinde bu giysiyi giyip enstrümanlarını çalıyor.



Enstrümanlarını çalarken çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan, ayrıca İskandinav çalgılarından talharpa (İki ila dört telli, yay ile çalınan müzik aleti) ve lir (Telli bir müzik aleti) ile ilgilenen Şişman, zaman zaman kentteki etkinliklerde sahne alıyor.



- "Günde yaklaşık 1,5 saatimi harcıyordum"



Enes Şişman, AA muhabirine, söz konusu müzik aletlerini çalmayı öğrenirken bazen aynı videoyu defalarca izlediğini söyledi.



İlk zamanlar başarısız olduğunu anlatan Şişman, şöyle devam etti:



"Günde yaklaşık 1,5 saatimi harcıyordum. Zamanla internetten, bu enstrümanlarla ilgilenen diğer kişilerle tanıştım. Onlardan da yardım alarak daha iyi çalmaya başladım. Bir kere de bu tanıştığım kişilerle İstanbul'daki bir etkinlikte sahne aldık. Bilecik'te de 3-4 kez sahneye çıktım."



Şişman, kendini geliştirmeye devam ettiğini dile getirdi.



Yeni parçalar öğrendiğini belirten Şişman, "Daha da gelişeceğimi düşünüyorum. İlk zamanlar çalmayı bilmediğim için ailem sesten rahatsız oluyordu. Ben de açık arazide çalıyordum." dedi.



Şişman, çapan giyince kendisini adeta Türkistan coğrafyasında hissettiğini kaydetti.



Yaşıtlarına bu enstrümanlarla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunan Şişman, gelecekte kendi müzik grubunu kurmak istediğini sözlerine ekledi.

