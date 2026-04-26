        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Gölpazarı'nda kız halk oyunları ekibi çömlekçilik etkinliğinde buluştu

        Gölpazarı'nda kız halk oyunları ekibi çömlekçilik etkinliğinde buluştu

        Gölpazarı Gazimihal ilk ve ortaokul halk oyunları ekibi, "Geleneksel çömlekçilik sanatı" projesi kapsamında çömlekçilik etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Kız çocuklarından oluşan halk oyunları ekibi, Gölpazarı Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte geleneksel çömlekçilik sanatını tanıma fırsatı buldu.


        Seramik eğitmeni Fitnat Ceyhan, yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmediklerini, Bilecik'in değerlerini Gölpazarı'ndan Türkiye'ye taşıyan kültür köprüsü kurduklarını ifade ederek, "Hem halk oyunları hem de çömlekçilik alanında bu kültürü taşıyan kadınlar olarak bir araya geldik. Kınık köyünün ustalarından el alarak, Bilecik'te bir ilk olan ve Türkiye'de nadir görülen kadın çömlekçi ustaları olarak bu yolda ilerlemenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Usta öğreticilerden Belgin Aynur ise kız halk oyunları ekibinin sadece sahnede yer alan bir halk oyunları ekibi değil aynı zamanda Bilecik'in kültürel zenginliklerini tanıtan en güçlü temsilcileri olduğunu dile getirerek, "İnanıyoruz ki geleceğin kadınları, bugünün kız çocuklarının ellerinde şekilleniyor. Bu yüzden eğitim ve öğretimin yanı sıra çocuklarımızın yeteneklerini ve hobi alanlarını desteklemek büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Usta öğretici Refik Çelik ise hedeflerinin halk oyunları ve çömlekçilik alanlarını birleştirerek, kız çocuklarının hem kültürel mirasın taşıyıcısı hem de Bilecik'in tanıtımında aktif rol üstlenen bireyler olmalarını istediklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular

        Tarlasındaki otları temizlerken ormanlık alanı yaktı
        Tarlasındaki otları temizlerken ormanlık alanı yaktı
        Sürücü karşı şeritten gelen otomobile çarptı: 1 yaralı
        Sürücü karşı şeritten gelen otomobile çarptı: 1 yaralı
        AK Parti'li belediyeden CHP'li vekillere mehterli gönderme
        AK Parti'li belediyeden CHP'li vekillere mehterli gönderme
        Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali hem vatandaşları hem de esnafı canın...
        Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali hem vatandaşları hem de esnafı canın...
        Bilecik'te çiftçilere tarımsal eğitim
        Bilecik'te çiftçilere tarımsal eğitim