        Bilecik Haberleri İnhisar'da organik sıvı gübre satış noktası açıldı

        Bilecik Belediyeler Birliği ile İnhisar Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla işbirliği yaparak organik sıvı gübre satış noktasını hizmete açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, açılışta, projenin hem çevre koruma hem de sürdürülebilir tarıma katkı sağladığını belirtti.

        Evsel organik atıkları ekonomiye kazandırarak çevreyip koruyup, çiftçiye kaliteli ve doğal gübre sunduklarını anlatar Tekin, "Bu çalışmanın Türkiye genelinde yerel yönetimlere örnek olacağına inanıyoruz." dedi.

        İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da ilçedeki çiftçiye önemli katkı sağlayacak satış noktasının hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışa, İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Turgut, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Dikmen ile diğer ilgiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

