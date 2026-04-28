İnhisar'da organik sıvı gübre satış noktası açıldı

Bilecik Belediyeler Birliği ile İnhisar Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla işbirliği yaparak organik sıvı gübre satış noktasını hizmete açtı.



Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, açılışta, projenin hem çevre koruma hem de sürdürülebilir tarıma katkı sağladığını belirtti.



Evsel organik atıkları ekonomiye kazandırarak çevreyip koruyup, çiftçiye kaliteli ve doğal gübre sunduklarını anlatar Tekin, "Bu çalışmanın Türkiye genelinde yerel yönetimlere örnek olacağına inanıyoruz." dedi.



İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da ilçedeki çiftçiye önemli katkı sağlayacak satış noktasının hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Açılışa, İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Turgut, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Dikmen ile diğer ilgiler katıldı.



