        Meslek lisesi öğrencileri eğitim setlerini üretip maliyeti yüzde 40 düşürdü

        Meslek lisesi öğrencileri eğitim setlerini üretip maliyeti yüzde 40 düşürdü

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, elektrik tesisat eğitiminde kullanılan setleri kendileri üreterek hem uygulamalı öğrenme imkanı buldu hem de maliyeti düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı öğretmenleri, eski tip ve sınırlı kullanım imkanı sunan setleri yenilemek amacıyla Eylül 2025'te çalışma başlattı. Bu kapsamda setlerin okul bünyesinde üretilmesine karar verildi.

        Bilişim Teknolojileri ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanlarının da desteğiyle tasarlanan 8 eğitim seti, öğrencilerin katkısıyla yaklaşık 2 ayda atölyelerde üretildi. Kasım 2025'te kullanıma alınan setler, piyasaya göre yüzde 40 daha düşük maliyetle hazırlandı.

        Aynı anda 4 kişinin çalışabildiği, kapı otomatiği, zil sistemi, sensörler, sayaçlar ve sigorta kutuları gibi elektrik tesisatına ait ekipmanların yer aldığı setlerde, öğrenciler uygulama yaparak tesisat şemalarını birebir inceleme fırsatı buluyor.

        - "Eğitim setlerimizi güncelledik"

        Okul Müdürü Cebrail Avcı, AA muhabirine, öğrencilerin öncesinde eski tip setlerde öğrenim gördüklerini söyledi.

        Bu durumun güncel ekipmanların kullanılmasında zorluklara sebep olduğunu anlatan Avcı, şöyle devam etti:

        "Öğrenciler artık daha modern şekilde yeni teknolojiye uyum sağlayabiliyor. Her alanda teknolojik değişimler oluyor. Bu sebeple bizlerin de güncelliğimizi korumamız gerekiyor. Biz de bu anlamda eğitim setlerimizi güncelledik. Bunları öğrencilerin üretmesi kendileri için güzel bir deneyim oldu."

        Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Atölye Şefi İdris Aydın da öğrencileri donanımlı şekilde mezun etmek istediklerini dile getirdi.

        Eski eğitim setlerinde zorlandıklarını belirten Aydın, "Artık öğrencilerimiz şemasına göre dolaptan malzemesini alıyor ve setler üzerinde çalıştırıyor. Her türlü elektronik parça burada var. Öğrenciler bunları yerleştirdikten sonra birlikte kontrol ediyoruz." dedi.

        Aydın, setleri isteğe göre diğer okullar için de üretebileceklerini kaydetti.

        Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 9. sınıf öğrencisi Eymen Kaya ise setler sayesinde daha verimli eğitim alabildiklerini, üretim sürecinde tesisat şeması oluşturmayı da öğrendiklerini aktardı.

        Kaya'nın sınıf arkadaşı Enes Baş da normal şartlarda duvar içinde kalan tesisatları setler üzerinde görebildiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Benzer Haberler

        Osmaneli'de "Çocuk Kimya Şenliği" düzenlendi
        Osmaneli'de "Çocuk Kimya Şenliği" düzenlendi
        Bilecikli özel cimnastikçi çocuklar, kentteki etkinliklerde hünerlerini ser...
        Bilecikli özel cimnastikçi çocuklar, kentteki etkinliklerde hünerlerini ser...
        Eski hükümet konağı sosyal yaşam alanına dönüşüyor
        Eski hükümet konağı sosyal yaşam alanına dönüşüyor
        Hepsi zabıta ekiplerinin baskınında ortaya çıktı Kamu arazisinde biriktiril...
        Hepsi zabıta ekiplerinin baskınında ortaya çıktı Kamu arazisinde biriktiril...
        Bilecik Valisi Sözer, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
        Bilecik Valisi Sözer, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
        Ertuğrulgazi Türbesi'nde yeni yaşam alanı tamamlandı
        Ertuğrulgazi Türbesi'nde yeni yaşam alanı tamamlandı