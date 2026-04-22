Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Osmaneli'de "Çocuk Kimya Şenliği" düzenlendi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, "Çocuk Kimya Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Büyükler Miniklere Kimya Öğretiyor Projesi" kapsamında "Çocuk Kimya Şenliği" düzenlendi.

        Çocuk gelişimi eğitimi alan 46 öğrenci, proje koordinatörü çocuk gelişimi meslek öğretmeni Gül Gelebek ile kimya öğretmeni Sinem Pakır öncülüğünde hazırladıkları basit ve güvenli deneyleri okul öncesi öğrencilerle buluşturdu.

        Küçük yaşta merak duygusunu harekete geçirmek, aynı zamanda lise öğrencilerinin öğrendiklerini aktarabilme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan projede amaç, bilimin ışığında yetişen nesillerle geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak.

        Okul Müdürü Fatoş Karaca Beler, AA muhabirine, çocuk gelişimi ve kimya alanı öğrencilerinin işbirliği içerisinde önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

        Pakır da hedeflerinin hem geleceğin eğitimcilerini sahaya hazırlamak hem de çocuklarda bilime dair keşfetme duygusunu uyandırmak olduğunu vurguladı.

        Gelebek ise öğrencilerin derslerde öğrendiklerini kazanımları hedef kitleleri olan okul öncesi öğrencilere aktarmalarını istediklerini dile getirdi.


        Projede, patlayan minik dağ, patlamayan balon, renk değiştiren lahana, şaşkın hamur ve balon şişirme gibi 12 deney bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
