        Rıza Kayaalp'in 2028 Los Angeles Olimpiyatları'ndaki hedefi altın madalya

        ATAHAN GEZER - Avrupa şampiyonalarında 13 altın madalya kazanarak tarihe geçen milli güreşçi olan Rıza Kayaalp, ABD'de düzenlenecek 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Bilecik'te AA muhabirinin açıklama yapan milli güreşçi, başarılı olmak için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

        Bu süreçte çeşitli zorluklar çektiğini anlatan Rıza Kayaalp, "Allah'a şükürler olsun, bize nasip etti. Allah, bize bir yetenek vermiş. Biz de bunu çalışarak, ter dökerek geliştirdik. Gücümüzü her sene koruduk ve bu başarıları elde ettik. Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyatlar için 2 yıl gibi bir zamanım var. Önümüzdeki şampiyonalarda iyi sonuçlar alıp olimpiyata kadar bu işi devam ettirmek istiyorum." dedi.




        - "İnşallah nasip olur"

        Rıza Kayaalp, hedeflerinin büyük bölümünü gerçekleştirdiğini belirterek, "En büyük hayallerimden biri de olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. O kaldı zaten. Hayallerimden biri Avrupa rekorunu kırmaktı. Bunun yanına da bir olimpiyat şampiyonluğu koymak istiyorum. 5 dünya şampiyonluğum var zaten. İnşallah nasip olur." diye konuştu.

        Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 21 Nisan'da düzenlenen 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonalarında en fazla birincilik elde eden güreşçi olan Rıza Kayaalp, bu süreçte kızıyla motive olduğunu belirterek, "Götürdüm madalyayı boynuna taktım. Artık bilinçli olduğu için daha çok seviniyor bu şampiyonluklara. Allah'a şükürler olsun, bu sevinci tekrar onlara yaşattım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

