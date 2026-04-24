Söğüt'te çocuklar geleneksel sokak oyunlarını oynadı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) hazırlanan Geçmişten Günümüze Bilecik'te Oynanan Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.



İlçe Spor Salonu'nda BŞEÜ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söğüt Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında çocuklar, Bilecik'e özgü "mokacık", "şamuk", "mırık", "beşbeş", "aba kapmaca" ve "gelme top" oyunlarını oynadı.



Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Söğüt'ün tarihi misyonu itibariyle geleneksel çocuk oyunlarını çocuklarla tanıştırmayı istediklerini söyledi.





BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli de farklı köylerden toplanan geleneksel oyunlarını çocuklarla buluşturduklarını kaydetti.



Gönüllü üniversite öğrencilerinin hem oyunları tanıttığı hem de oynattığı şenliğe, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ile akademisyenler katıldı.

