        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Söğüt'te çocuklar geleneksel sokak oyunlarını oynadı

        Söğüt'te çocuklar geleneksel sokak oyunlarını oynadı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) hazırlanan Geçmişten Günümüze Bilecik'te Oynanan Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 14:58 Güncelleme:
        İlçe Spor Salonu'nda BŞEÜ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söğüt Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında çocuklar, Bilecik'e özgü "mokacık", "şamuk", "mırık", "beşbeş", "aba kapmaca" ve "gelme top" oyunlarını oynadı.

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Söğüt'ün tarihi misyonu itibariyle geleneksel çocuk oyunlarını çocuklarla tanıştırmayı istediklerini söyledi.


        BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli de farklı köylerden toplanan geleneksel oyunlarını çocuklarla buluşturduklarını kaydetti.

        Gönüllü üniversite öğrencilerinin hem oyunları tanıttığı hem de oynattığı şenliğe, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ile akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

