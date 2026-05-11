Yamaçtan düşen oğlağın kırılan bacağına pin takıldı

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yamaçtan düşmesi sonucu bacağı kırılan "Zeytin" isimli oğlak, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.



İlçeye bağlı Oğulpaşa köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Altan, hayvanlarını otlatırken "Zeytin" adlı oğlağının yamaçtan düştüğünü fark etti.



Altan tarafından kamyonetle Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 6 aylık oğlağın çekilen röntgeninde, sol arka femur kemiğinde kırık tespit edildi.



Burada veteriner hekim Abdullah Tetik tarafından gerçekleştirilen 1,5 saatlik operasyonla bacağına pin uygulaması yapılan, bu sayede yeniden ayağa kalkmaya başlayan oğlak, tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.



- Yeniden yürümeye başlayacak



Mustafa Altan, AA muhabirine, Zeytin'in ameliyat edilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.



Oğlağının durumunun iyiye gittiğini aktaran Altan, "Sargısını da yaptılar. Ara ara pansumana getiriyorum. Yakın zamanda tamamen iyileşip yeniden yürümeye başlayacak." dedi.



Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü de olan Abdullah Tetik ise kurumun bölgenin en donanımlı merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.



Merkezde sahipsiz hayvanların yanı sıra bölgedeki diğer hayvanlara da hizmet verdiklerini ifade eden Tetik, şunları kaydetti:



"Mustafa ağabeyimiz, oğlağının yamaçtan düşmesi sonucu bize geldi. Tetkiklerini gerçekleştirip röntgenini çektik. Röntgende sol arka femur kemiğinde kırık tespit ettik. Hemen ameliyata aldık. Yapılan pin uygulamasıyla hayvanın femurundaki kırık uçları birleştirerek tedavisini gerçekleştirdik."



Tetik, hayvan refahını üst seviyede tuttuklarını vurguladı.



Zeytin'in hayatının geri kalanını bacağındaki pinle geçireceğini belirten Tetik, "Kırık uçları kaynamaya başladı. Bu da bizi son derece mutlu etti. Zeytin şu anda gayet huzurlu. İnşallah bu merkez yardıma muhtaç hayvanlara hizmet etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

