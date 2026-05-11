        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Yamaçtan düşen oğlağın kırılan bacağına pin takıldı

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yamaçtan düşmesi sonucu bacağı kırılan "Zeytin" isimli oğlak, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Oğulpaşa köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Altan, hayvanlarını otlatırken "Zeytin" adlı oğlağının yamaçtan düştüğünü fark etti.

        Altan tarafından kamyonetle Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 6 aylık oğlağın çekilen röntgeninde, sol arka femur kemiğinde kırık tespit edildi.

        Burada veteriner hekim Abdullah Tetik tarafından gerçekleştirilen 1,5 saatlik operasyonla bacağına pin uygulaması yapılan, bu sayede yeniden ayağa kalkmaya başlayan oğlak, tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

        - Yeniden yürümeye başlayacak

        Mustafa Altan, AA muhabirine, Zeytin'in ameliyat edilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        Oğlağının durumunun iyiye gittiğini aktaran Altan, "Sargısını da yaptılar. Ara ara pansumana getiriyorum. Yakın zamanda tamamen iyileşip yeniden yürümeye başlayacak." dedi.

        Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü de olan Abdullah Tetik ise kurumun bölgenin en donanımlı merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

        Merkezde sahipsiz hayvanların yanı sıra bölgedeki diğer hayvanlara da hizmet verdiklerini ifade eden Tetik, şunları kaydetti:

        "Mustafa ağabeyimiz, oğlağının yamaçtan düşmesi sonucu bize geldi. Tetkiklerini gerçekleştirip röntgenini çektik. Röntgende sol arka femur kemiğinde kırık tespit ettik. Hemen ameliyata aldık. Yapılan pin uygulamasıyla hayvanın femurundaki kırık uçları birleştirerek tedavisini gerçekleştirdik."

        Tetik, hayvan refahını üst seviyede tuttuklarını vurguladı.

        Zeytin'in hayatının geri kalanını bacağındaki pinle geçireceğini belirten Tetik, "Kırık uçları kaynamaya başladı. Bu da bizi son derece mutlu etti. Zeytin şu anda gayet huzurlu. İnşallah bu merkez yardıma muhtaç hayvanlara hizmet etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trump'ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Pişmanlık itirafı
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Tüketen mi kurtaran mı?
