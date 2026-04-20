Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Yeşilay Bilecik Şubesi'nden Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına tepki

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 13:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, yaptığı yazılı basın açıklamasında, okullarda yaşanan şiddet olaylarının insanların yüreğini derinden yaraladığını ifade etti.

        Okullarda, sokaklarda ve toplumsal yaşamın farklı alanlarında yaşanan olayların, sadece bireyleri değil, toplumun tamamını sarsan bir noktaya ulaştığını vurgulayan Tekelioğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

        "Şiddet; bir anda ortaya çıkan bir sonuç değil, ihmal edilmiş birçok küçük problemin büyüyerek patlak vermesidir. Bu noktada herkesin sorumluluğu vardır. Ailelere, çocuklarımızı sadece büyütmeyelim, onları anlayalım. Sevgi, ilgi ve sağlıklı iletişim en güçlü koruyucu kalkandır. Eğitimcilere, akademik başarı kadar değerler eğitimi, empati ve karakter gelişimi önceliğimiz olmalıdır. Okul yönetimlerine, rehberlik hizmetleri güçlendirilmeli, risk altındaki öğrenciler erken tespit edilmelidir. Yerel yönetimlere ve devlet Kurumlarına, gençleri spora, sanata ve sosyal faaliyetlere yönlendiren projeler artırılmalıdır. Sivil Toplum Kuruluşlarına, bağımlılıkla mücadele, farkındalık eğitimleri ve aile destek programları yaygınlaştırılmalıdır."

        Tekelioğlu, açıklamasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) olarak okullarda şiddet ve bağımlılık karşıtı eğitimler düzenleyeceklerini bildirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

