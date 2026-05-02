8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Durmaz'dan AŞAV Bingöl Şubesine ziyaret

8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bingöl Şubesini ziyaret etti.



AŞAV Bingöl Şubesinden yapılan açıklamaya göre, vakfın Bingöl şube başkanı Naim Tan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Durmaz, burada şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.



AŞAV'ın faaliyetleri hakkında Tan'dan bilgi alan Durmaz, Tan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



Tan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit aileleri ve gazilere gösterilen ilgi ve hassasiyet dolayısıyla Durmaz'a teşekkür etti ve AŞAV logolu tablo takdim etti.



Ziyarette, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Mehmet Böberci de yer aldı.

