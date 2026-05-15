Annesiz kalan sansar yavruları biberonla besleniyor

RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün Sancak beldesinde annelerini bir aracın çarpması sonucu kaybeden sansar yavruları, yaşama tutunabilmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünde koruma altına alındı.



Sancak beldesinin Hoşkar Mahallesi'nde yaşayan Ercan Balta, duyduğu sesler üzerine balkonlarının çatısını kontrol etti. Sesin geldiği kısma bakan Balta, yeni doğan sansar yavrularını gördü.



Durumu Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne bildiren Balta'ya, annelerinin gelmemesi durumunda yavruların alınacağı iletildi.



Daha sonra yavru sansarların uygun bir yerde muhafaza edilmesinin ardından anne sansar yavrularının yanına gelmeye başladı ve onları besledi.



Yaklaşık 20 gün boyunca sansar ailesinin burada yaşamasına olanak sağlayan Balta, bir süre sonra anne sansarın evin yakınındaki yolda bir aracın çarpması sonucu öldüğünü öğrendi.



Annesiz kalan 2 sansar yavrusu, DKMP Müdürlüğüne teslim edildi.



Yavru sansarların ihtiyaçları, DKMP Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan tarafından karşılanıyor. Okutan, "Frank ve Henry" isimlerini verdiği kardeş sansarları biberonla süt vererek besliyor. Okutan, kardeş sansarların hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapıyor.



- "Onlar da bizim gibi bir canlı"



Ercan Balta, AA muhabirine, anne sansarın güvenli hissettiği için çatı boşluğunda doğum yaptığını söyledi.



Sansar annenin daha önce de buraya girdiğini, hayvanı hiç rahatsız etmediklerini belirten Balta, "Bir gün sesler duydum, sansarların doğum anına da şahit oldum. Kıyamadım. Sonra kendileri için ne yapabilirim diye Doğa Korumayı aradım, sağ olsunlar ilgi gösterdiler. Onlar, 'Hayvanlar yeni doğduğu için annenin beslemesi gerekiyor. Annenin beslemesinden mahrum etmeyelim onları, 20 gün daha bekleyelim. En azından büyüsünler. Eğer anne uğramayacaksa alalım.' dediler. 20 gün bekledim ancak daha sonra annenin yavruların yanına gelmediğini fark ettim." diye konuştu.





Balta, şunları kaydetti:



"Bir gün bizim köyün ilerisinde bir şoför arkadaş sansarın öldüğünü söyledi. Tekrar Doğa Korumayı aradım. Hayvanları alabilmek için balkonun ters tavanını kırdık. Zarar vermeden yavruları aldık, Doğa Korumaya teslim ettik. Bir maliyet oldu ama hayvanların hayatından önemli değil. Hayvanları seviyoruz. Bütün hayvanların, canlıların yaşamaya hakkı var. Onlar da bizim gibi bir canlı. Bundan da gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Biz doğayı seviyoruz."

