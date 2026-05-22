Bingöl merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli 7 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 2 milyon 653 bin lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Bingöl merkezli Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Adıyaman, Bursa, Isparta ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 1'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

