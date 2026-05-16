        Bingöl merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Bingöl merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Bingöl merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Giriş: 16.05.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Bingöl merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Bingöl merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.


        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Genç Cumhuriyet Başsavcılığınca organize suç örgütüne yönelik 13 Eylül 2025 tarihinde başlatılan soruşturmanın sürdüğü, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İstanbul, Bingöl ve Genç ilçesinde faaliyet gösteren organize suç örgütünün silah ve uyuşturucu ticareti yaptığının belirlendiği bildirildi.

        Örgütün, Genç ilçesinden irtibat kurduğu gençleri İstanbul'a götürerek uyuşturucu satışında kullandığı, örgüt talimatlarını yerine getirmeyen kişileri kaçırarak hürriyetinden yoksun bıraktığı, mağdurlara yönelik nitelikli cinsel saldırıda bulunarak örgüt içerisinde korku ve baskı ortamı oluşturduğu ve suçtan elde edilen gelirleri paravan iş yerleri aracılığıyla akladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, soruşturma kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bingöl merkezli 4 ilde 12 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

        Şüphelilerden 11'inin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, diğerlerinin adliyeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 11 şüpheli ile birlikte toplam tutuklu sayısı 18'e ulaşmıştır. Örgüte yönelik 13 Eylül 2025'te başlatılan ve farklı tarihlerde sürdürülen operasyonlarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 şarjörü, seyyar dipçik, 166 fişek, 3 tabanca ve şarjörleri, 185 tabanca fişeği, 2 balistik yelek, 1 kilo 979 gram kokain, 129 gram toz esrar, 504 gram skunk, 754 gram esrar ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

